Российские пропагандисты опубликовали текст распоряжения Путина о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, пишет 24 канал. В России решили оказать якобы социальную поддержку участникам войны.
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Кто претендует на землю от Путина
Путин рекомендовал Московской области, оккупированному Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков тем, кто отличился в так называемой спецоперации, то есть кровавой войне против Украины.
На краденую землю от Путина могут также претендовать так называемые ветераны боевых действий и члены военных семей, которые погибли в Украине или получили ранения.
Почему идея с землей провалится
- Уже сейчас очередь, чтобы получить землю от Путина, состоит из огромного количества погибших оккупантов и постоянно увеличивается. Все потому, что ВСУ ежесуточно уничтожают российских оккупантов.
- В частности, по состоянию на 19 декабря, по данным Генштаба ВСУ, в Украине погибли 98 800 захватчиков. Хотя в Офисе Президента заявляли, что потери России уже давно перевалили за отметку в 100 тысяч.
- Кроме того, Россия может выдавать любые предписания по передаче оккупированных украинских земель. Однако по факту россияне ее потеряют, поскольку Украина преследует цель деоккупировать Крым.
- Украина уже получила от Запада зеленый свет по освобождению Крыма военным путем. Хотя президент Владимир Зеленский заявил, что военная операция в Крыму еще не началась, но отвоевание полуострова уже продолжается.
- Следовательно, Россия снова обманывает своих людей, когда обещает им земли. Как только наши воины освободят Крым, оккупантам и их семьям придется убегать с нашей территории.