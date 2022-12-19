Российские пропагандисты опубликовали текст распоряжения Путина о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, пишет 24 канал. В России решили оказать якобы социальную поддержку участникам войны.

Кстати Крым возвращается домой: в Керчи поставили елку с синими и желтыми цветами

Кто претендует на землю от Путина

Путин рекомендовал Московской области, оккупированному Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков тем, кто отличился в так называемой спецоперации, то есть кровавой войне против Украины.

На краденую землю от Путина могут также претендовать так называемые ветераны боевых действий и члены военных семей, которые погибли в Украине или получили ранения.

Почему идея с землей провалится