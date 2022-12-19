Російські пропагандисти опублікували текст розпорядження Путіна щодо додаткових заходів підтримки військовослужбовців і членів їх сімей, пише 24 канал. У Росії вирішили надати нібито соціальну підтримку учасникам війни.

До речі Крим провертається додому: у Керчі поставили ялинку з синіми та жовтими кольорами

Хто претендує на землю від Путіна

Путін рекомендував Московській області, окупованому Криму та Севастополю передбачити безоплатну передачу земельних ділянок тим, хто відзначився у так званій "спецоперації", тобто кривавій війні проти України.

На крадену землю від Путіна можуть також претендувати так звані ветерани бойових дій та члени сімей військових, які загинули в Україні або отримали поранення.

Чому ідея із землею провалиться