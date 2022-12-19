Путин хочет дожать Лукашенко, чтобы тот помог: генерал назвал возможный сценарий наступления России

На фронте в России нет утешительных новостей, оккупанты терпят поражение. В частности, на Юге и Востоке у россиян не хватает сил, поэтому Путин просит Лукашенко вступить в войну против Украины, чтобы оттянуть наши войска по линии фронта.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, Путин еще не принял окончательное решение о вовлечении Лукашенка в войну.

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России не хватает сил

Военный эксперт отметил, что сейчас совместной группировки российских войск в Беларуси не хватает для эффективных наступательных действий.

Но враг занимается формированием стратегического резерва, в котором будет несколько тысяч подготовленных военных. Такая массированность – это уже сила, несмотря на их уровень подготовки. Также Россия собирает технику со складов у себя и по миру, чтобы подготовить этот резерв,

– заявил Романенко.

Военный эксперт отметил, что чтобы понять, что будет дальше, оценить третью наступательную операцию, нужно "встать на место" Путина. "Первый блицкриг они провалили, вторую операцию тоже – контрнаступление ВСУ на Юге и Востоке, а третья – та, которая в перспективе может готовиться", – добавил он.

"Им сейчас для перехвата стратегической инициативы не хватает резервов на Востоке и Юге. Вы же видите, что на Юге для них вообще возникла угрожающая ситуация, а на Востоке они проводят штурмы, в частности в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, но это продвижение на сотни метров, тяжелые бои. У них там нет стратегического увлечения", – объяснил генерал-лейтенант.

Кроме того, как отметил эксперт, россияне пытаются осуществлять оборону у Сватового – Кременной, но там есть перспективные наши позиции. По мнению Романенко, России нужны силы, которые она сможет бросить на эти направления, чтобы на Востоке и Юге перехватить ситуацию.

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Возможен сценарий наступления России

Военный эксперт объяснил, что летом россияне готовили резерв – третий танковый корпус, но возможности у них не хватило. По его словам, Россия вводила его по частям, "распылила" силы, поэтому он стал неэффективным.

"Поэтому России не хватает сил действовать таким образом на Юге и Востоке, а она еще бросает их на второстепенные действия в Беларуси. Для стратегического значения оттуда, например, для захвата столицы, нужна группировка более 100 тысяч с техникой", – заверил генерал.

На это нужно время, которого у Путина сейчас нет. Поэтому, скорее всего, России нужно дожать Беларусь, чтобы она начала действия на отвлечение ВСУ на Севере, а в это время Россия сосредоточит удар на Востоке и Юге, возможно возобновить действия на Харьковском или Северском направлениях.

– считает Романенко.

Он добавил, что украинская разведка должна выяснить, что по этому соответствует действительности, чтобы сформировать противодействие для нашего противника.

К слову, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, диктатор из Кремля имеет только одну цель визита в Минск. Речь идет о стремлении склонить Лукашенко к сухопутному вторжению. Подоляк подчеркнул, что Путин "напрочь оторван от реальности", если до сих пор верит, что в своем состоянии сможет кому-то диктовать собственные "условия".