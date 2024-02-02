Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW). Отмечают, что Путин поставил цель, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных "ключевых областях" до 2030 года.

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По данным ISW, такое заявление свидетельствует о том, что Россия начинает воплощение своих долгосрочных планов и не рассматривает возможность осуществления территориальных уступок.

Путин также побудил российские банки "преодолеть страх перед западными санкциями" и активизировать свою деятельность на оккупированных территориях. Он отметил, что субъекты России успешно установили патронатные связи с оккупированными регионами Украины.

Что этому предшествовало