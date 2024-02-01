Российский диктатор теперь не часто появляется на публике. Однако каждый его выход в свет привлекает внимание. Он то ли не может сдержать ноги во время официальных встреч и начинает ими дергать, то целует чужих детей, когда ездит по регионам, передает 24 Канал.
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Путин не смог проконтролировать свое лицо
На опубликованных кадрах видно, как Путин сидит за столом и держит толстую папку. Можно предположить, что там списки погибших российских оккупантов или преступления, которые совершила страна-агрессор. Хотя для этого одной папки точно будет мало.
Лицо Путина меняется десятки раз в течение всего нескольких секунд. На нем читается и раздражение, и отвращение, потом удовольствие и странная улыбка. Далее глава Кремля пытается поднять папку со стола и кому-то передать, но это ему удается не с первого раза.
На последних кадрах российский диктатор наконец передает кому-то документы, впрочем его мимика дальше выражает недовольство. Поэтому, как бы ни пытался Путин выглядеть адекватным, это ему вряд ли удастся.
Кадры неадекватного поведения / Скриншот из видео
Что происходит с Путиным: актуальные новости
- Российский диктатор собирается посетить Турцию и встретиться с президентом Реджепом Эрдоганом. Интересно, что эта страна является членом НАТО, впрочем она не подписывала Римский статут, который бы позволил арест Путина. Издание Reuters сообщило, что встреча сторон якобы запланирована на 12 февраля. Напомним, что еще в 2022 году Международный уголовный суд признал Путина виновным в депортации украинских детей.
- Цели так называемой "сво" уже не раз менялись. Теперь российский диктатор заговорил о необходимости подвинуть фронт вглубь Украины. В Институте изучения войны проанализировали такие заявления и пришли к выводу, что они практически недостижимы. Их цель – повлиять на предоставление Украине военной помощи и склонить Запад к переговорам. Именно поэтому Путин взялся фантазировать о захвате Харькова и непонятной демилитаризованной зоне.
- Декларацию Владимира Путина опубликовала российская центральная избирательная комиссия. Очевидно, что она далека от правдивой, ведь там почему-то не упомянуты его резиденции, дворец стоимостью миллиард долларов и бронепоезд, который создали специально на заказ. Вместо этого людям показали три старые машины – ГАЗ 1960 и 1965 годов и "Ниву", которые якобы стоят в гараже Путина. Также написали об автомобильном прицепе "Скиф" 1987 года выпуска и квартире в Санкт-Петербурге.