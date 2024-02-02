Про це йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW). Зазначають, що Путін поставив ціль, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених "ключових областях" до 2030 року.

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В ISW вважають, ця заява свідчить про те, що Росія починає втілення своїх довгострокових планів і не розглядає можливість здійснення територіальних поступок.

Путін також спонукав російські банки "подолати страх перед західними санкціями" та активізувати свою діяльність на окупованих територіях. Він зазначив, що суб'єкти Росії успішно встановили патронатні зв'язки з окупованими регіонами України.

Що цьому передувало