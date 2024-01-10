Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что совершенно не имеет никакого значения поведение граждан страны-агрессора, ведь в собственной стране россияне ничего не решают.

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Почему Путина не устраивает Россия

Однако назревает другая проблема – Путину надоела Россия в нынешнем виде. Она его не устраивает и не нужна без войны. Возможно, после переизбрания в президенты глава Кремля начнет перемены.

Но что хочет российский диктатор от своей страны? На "Голубом аганьке" главными героями были три алкоголика из Хакасии – Иришка Чики-Пика, монгол и безумный Паша. Они поздравляли россиян и толкали непонятные речи. Это абсолютное российское дно и Россия, которая нужна Путину,

– сказал Яковенко.

По его словам, диктатору нужна деградирующая тупая Россия, готовая не все и пылающая ненавистью.

Зачем россиянам "Смерш"

Генерал-ид**т Андрей Гурулев заявил, что в России уже сформировали так называемый "Смерш". Более того, появились два клоуна с наклейкой "Смерш" на спине. В Советском Союзе Смерш – это была огромная фабрика по производству человеческого горя. То, что делает Путин – это подобная фабрика, но у нее нет такой эффективности.

"Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") – название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

По мнению Яковенко, Кремль не сможет сделать настоящий "Смерш", сформированный в сталинском СССР. Ничего похожего на три контрразведывательных подразделения, которые существовали при министерстве обороны, народном комиссариате внутренних дел СССР и военно-морском флоте, конечно не будет.

Ведь "Смерш" был органической частью структуры и конструкции социума, бывшего во времена Иосифа Сталина. А то, что представляет собой путинская Россия, не предполагает никакого "Смерша".

Он не влезает в эту конструкцию по целому ряду причин, конечно, можно ввести казнь или попытаться закрыть границы. Кстати, попробовать это не значит сделать. Ведь у России после распада Советского Союза нет границ. Так как вводить "Смерш", если граница открыта? "Смерш" – это еще и безсудные казни, по законам военного времени это расстрелы на месте,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Суть путинской России – коррупция. Работники всех силовых структур – долларовые миллионеры, потому что они крышуют бизнес и реальная попытка создать "Смерш" станет войной за передел рынка.

Позиция россиян по поводу войны и Путина