Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що абсолютно не має ніякого значення поведінка громадян країни-агресора, адже у власній країні росіяни нічого не вирішують.

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Чому Путіна не влаштовує Росія

Однак назріває інша проблема – Путіну набридла Росія у нинішньому вигляді. Вона його не влаштовує й не потрібна без війни. Можливо, після переобрання в президенти очільник Кремля розпочне зміни.

Але чого хоче російський диктатор від своєї країни? На "Голубом аганькє" головними героями були три алкоголіки з Хакасії – Ірішка Чікі-Піка, монгол і божевільний Паша. Вони вітали росіян й штовхали незрозумілі промови. Це абсолютне російське дно й та Росія, яка потрібна Путіну,

– мовив Яковенко.

За його словами, диктатору потрібна тупа Росія, яка деградує, готова не все та палає ненавистю.

Навіщо росіянам "Смерш"

Генерал-ід**т Андрей Гурульов заявив, що на Росії вже сформували так званий "Смерш". Ба більше, з'явилися два клоуни з наклейкою "Смерш" на спині. У Радянському Союзі "Смерш" – це була величезна фабрика з виробництва людського горя. Те, що робить Путін – це подібна фабрика, але вона не має такої ефективності.

"Смерш" (скорочення від "Смерть шпигунам!") – назва низки незалежних один від одного контррозвідувальних організацій в Радянському Союзі під час Другої світової війни.

На думку Яковенка, Кремль не зможе зробити справжній "Смерш", який був сформований у сталінському СРСР. Нічого схожого на ті три контррозвідувальних підрозділи, які існували при міністерстві оборони, народному комісаріаті внутрішніх справ СРСР та військово-морському флоті, звичайно не буде.

Адже "Смерш" був органічною частиною структури та конструкції соціуму, який був за часів Йосипа Сталіна. А те, що являє собою путінська Росія не передбачає ніякого "Смершу".

Він не влазить у цю конструкцію з цілого ряду причин, звичайно, можна ввести страту або спробувати закрити кордони. До речі, спробувати це не означає зробити. Адже в Росії після розпаду Радянського Союзу немає кордонів. То як запроваджувати "Смерш", якщо кордон відкритий? "Смерш" – це ще й безсудні страти, за законами воєнного часу це розстріли на місці,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Суттю путінської Росії є корупція. Працівники усіх силових структур – доларові мільйонери, тому що вони кришують бізнес й реальна спроба створити "Смерш" стане війною за переділ ринку.

Позиція росіян щодо війни та Путіна