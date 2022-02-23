Об этом в эфире 24 канала сказал украинский политолог Владимир Фесенко. Таким дипломатическим маневром, по его мнению, Москва посылает сигнал о том, что она готова остановиться и не идти дальше.

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Политолог акцентирует на том, что в 2014 году Путин в конце концов остановился на востоке Украины.

Возможно, и сейчас он может остановиться. Надо его сейчас остановить, чтобы не было масштабного расширения конфликта,

– сказал Фесенко.

Политолог считает, что остаются большие риски, что Путин пойдет дальше – стоит о нем помнить.

Фесенко: опасность со стороны России – это надолго

Путин может остановиться на линии разграничения, а может пойти и дальше. По мнению Фесенко, нужно сохранять бдительность и демонстрировать, что мы готовы дать отпор.

В частности, стоит активно использовать дипломатию через наших западных партнеров, но при участии Украины. Именно это даст Украине шанс остановить Путина.

Что может остановить Россию

По мнению политолога, остановить Путина в его планах по Украине может введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Фесенко отметил, что вызовы большие, а потому лучше подстраховаться.

Еще весомым шагом, по словам политолога, является приостановка запуска "Северного потока-2".

"Это самый весомый фактор для России", – сказал Фесенко.

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