Об этом в эфире 24 канала сказал украинский политолог Владимир Фесенко. Таким дипломатическим маневром, по его мнению, Москва посылает сигнал о том, что она готова остановиться и не идти дальше.
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Политолог акцентирует на том, что в 2014 году Путин в конце концов остановился на востоке Украины.
Возможно, и сейчас он может остановиться. Надо его сейчас остановить, чтобы не было масштабного расширения конфликта,
– сказал Фесенко.
Политолог считает, что остаются большие риски, что Путин пойдет дальше – стоит о нем помнить.
Фесенко: опасность со стороны России – это надолго
Путин может остановиться на линии разграничения, а может пойти и дальше. По мнению Фесенко, нужно сохранять бдительность и демонстрировать, что мы готовы дать отпор.
В частности, стоит активно использовать дипломатию через наших западных партнеров, но при участии Украины. Именно это даст Украине шанс остановить Путина.
Что может остановить Россию
По мнению политолога, остановить Путина в его планах по Украине может введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Фесенко отметил, что вызовы большие, а потому лучше подстраховаться.
Еще весомым шагом, по словам политолога, является приостановка запуска "Северного потока-2".
"Это самый весомый фактор для России", – сказал Фесенко.
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Главное о признании боевиков
- Путин 21 февраля юридически признал боевиков на Донбассе. Также он официально ввел свои войска на оккупированную территорию Восточной Украины.
- Это решение фактически доказывает выход России из минских договоренностей и нарушение территориальной целостности Украины.
- Весь цивилизованный мир осудил признание Россией боевиков на Донбассе. Москве пообещали серьезные санкции. Германия уже остановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
- Владимир Зеленский заверил, что границы Украины надежно защищены.