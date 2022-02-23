Про це в ефірі 24 каналу сказав український політолог Володимир Фесенко. Таким дипломатичним маневром, на його думку, Москва надсилає сигнал про те, що вона готова зупинитися та не йти далі.

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Політолог акцентує на тому, що у 2014 році Путін врешті-решт зупинився на Сході України.

Можливо, і зараз він може зупинитися. Треба його зараз зупинити, щоб не було масштабного розширення конфлікту,

– сказав Фесенко.

Політолог вважає, що залишаються великі ризики, що Путін піде далі – варто про нього пам'ятати.

Фесенко: Небезпека з боку Росії – це надовго

Путін може зупинитися на лінії розмежування, а може піти й далі. На думку Фесенка, потрібно зберігати пильність та демонструвати, що ми готові дати відсіч.

Зокрема, варто активно використовувати дипломатію через наших західних партнерів, але за участі України. Саме це дасть Україні шанс зупинити Путіна.

Що може зупинити Росію

На думку політолога, зупинити Путіна у його планах щодо України може введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. Фесенко зазначив, що виклики великі, а тому краще підстрахуватися.

Ще вагомим кроком, зі слів політолога, є призупинення запуску "Північного Потоку-2".

"Це є найвагоміший фактор для Росії", – сказав Фесенко.

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