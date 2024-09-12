Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что международное юридическое пространство пока, к сожалению, не работает. Путин это осознает, поэтому и пытается доказать, что международного права не существует.

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Эрдогана мало беспокоят концепции России

Путин убежден в том, если будешь вести себя максимально нагло, тогда будешь влиять на ситуацию.

Попытка легально зайти в воздушное пространство страны НАТО, это попытка еще раз показать, что ты доминируешь,

– отметил советник главы ОПУ.

Однако, не понятно, зачем это подчеркивать именно Турции, которая на сегодня является региональным лидером большим, чем Россия – в контексте акватории Черного моря.

Турция, безусловно, может себя вести более агрессивно в отношении России. Понятно, что она заинтересована в получении дополнительных экономических возможностей, и может воспользоваться моментом. Это ее право, как и любой другой страны,

– уверен он.

К тому же Турция имеет внутренние экономические проблемы. Поэтому возможность получить дополнительный дивиденд от России, которая страдает от потери репутации, – это, по мнению Подоляка, нормальная стратегия.

Путин, когда отмечает, что будет лететь со своими истребителями, и Турция это должна ему гарантировать, откровенно ведет свою инфернальную игру. Он, как заметил советник главы ОПУ, хочет показать свою монструозность, мол, он ломает глобальные правила, и стремится доказать свое доминирование.

Будет ли на это как-то реагировать Турция – посмотрим. Но мне кажется, что лидерство надо подчеркивать в любом формате, и господин Реджеп Эрдоган может это сделать. К тому же он четко показал, что его мало беспокоят концепции России. Эрдоган заявил о том, что международное право требует выполнения, и поэтому Крым должен быть возвращен Украине,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, по сообщению СМИ, Путин планирует визит в Турцию, однако он может состояться при условии, если страна позволит российским истребителям сопровождать его самолет. Поскольку Турция является страной-членом НАТО, то противовоздушная оборона Альянса может идентифицировать российские самолеты как вражеские и сбить их. Турция также может не выключать системы ПВО по просьбе России во время визита Путина. Именно из-за несогласованности этого вопроса его прилет в Турцию откладывается более 2 лет.