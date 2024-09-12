Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши, що міжнародний юридичний простір поки що, на жаль, не працює. Путін це усвідомлює, тому і намагається довести, що міжнародного права не існує.

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Ердогана мало обходять концепції Росії

Путін переконаний в тому, якщо поводитимешся максимально нахабно, тоді впливатимеш на ситуацію.

Спроба легально зайти в повітряний простір країни НАТО, це намагання ще раз показати, що ти домінуєш,

– зауважив радник глави ОПУ.

Проте, не зрозуміло, навіщо це підкреслювати саме Туреччині, яка на сьогодні є регіональним лідером більшим, ніж Росія – в контексті акваторії Чорного моря.

Туреччина, безумовно, може себе поводити більш агресивно щодо Росії. Зрозуміло, що вона зацікавлена в отриманні додаткових економічних можливостей, і може скористатися моментом. Це її право, як і будь-якої іншої країни,

– впевнений він.

До того ж Туреччина має внутрішні економічні проблеми. Тому можливість отримати додатковий дивіденд від Росії, яка потерпає від втрати репутації, – це, на думку Подоляка, нормальна стратегія.

Путін, коли наголошує, що летітиме зі своїми винищувачами, і Туреччина це має йому прогарантувати, відверто веде свою інфернальну гру. Він, як зауважив радник глави ОПУ, хоче показати свою монструозність, мовляв, він ламає глобальні правила, і прагне довести своє домінування.

Чи буде на це якось реагувати Туреччина – подивимось. Але мені здається, що лідерство треба підкреслювати в будь-якому форматі, і пан Реджеп Ердоган може це зробити. До того ж він чітко показав, що його мало обходять концепції Росії. Ердоган заявив про те, що міжнародне право потребує виконання, і тому Крим має бути повернений Україні,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, Путін планує візит до Туреччини, проте він може відбутися за умови, якщо країна дозволить російським винищувачам супроводжувати його літак. Оскільки Туреччина є країною-членом НАТО, то протиповітряна оборона Альянсу може ідентифікувати російські літаки як ворожі і збити їх. Туреччина також може не вимикати системи ППО на прохання Росії під час візиту Путіна. Саме через неузгодженість цього питання його приліт до Туреччини відкладається понад 2 роки.