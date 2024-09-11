Ймовірно, Анкара не погодиться на відповідний крок, про що пишуть міжнародні журналісти з посиланням на власні джерела. Аналітики зазначають, що країни НАТО можуть ідентифікувати літаки Росії як ворожі.

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Чому затримується політ Путіна до Туреччини

Експерти називали ряд можливих причин, з огляду на які самоназваний президент Росії понад 2 роки відкладав політ до Туреччини.

Серед них – небажання після початку вторгнення в Україну відвідувати держави, що не входили в СРСР, а також так звані "президентські вибори" 2024 року.

Однак джерела, знайомі з підходами Росії, кажуть: саме умови Путіна щодо візиту до Анкари є головною причиною постійної затримки,

– пише Middle East Eye.

Вочевидь, Кремль неабияк стурбований тим, що Україна може збити літак з Путіним, коли він буде на шляху до Туреччини. Також протиповітряна оборона НАТО, ймовірно, не дріматиме, коли помітить ворожі цілі.

Одна особа, обізнана з переговорами, повідомила, що Туреччина, ймовірно, не стане вимикати системи НАТО на російське прохання.

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Зверніть увагу! Востаннє Путін відвідував Анкару ще у 2014 році. За неофіційною інформацією, цьогорічну поїздку самоназваного президента Росії до Туреччини планували на початок жовтня, а саме – перший тиждень місяця.