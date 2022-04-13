Путин хочет собрать на Донбассе войска в 5 раз больше украинских, – СМИ

Россия пытается собрать силы, которые по численности превысят украинские войска на востоке страны пять к одному.

Путин не оставляет планов выиграть битву за Донбасс

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на украинский военный источник. Таким образом Москва якобы готовится к решающей битве на Донбассе.

Внимание Россия начала первый этап наступления на Донбассе, с Дальнего Востока идет подкрепление, – Арестович

Этого все равно мало

В то же время, украинское руководство убеждено, что даже этого Путину недостаточно, чтобы победить.

Некоторые западные источники пишут, что наступление начнется до конца недели. Президент Путин вчера заявил, что его кампания будет продолжаться до победы.

Спутниковые снимки и отчеты свидетельствуют, что Россия наращивает войска и технику по меньшей мере в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях и вокруг.

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