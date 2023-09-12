️Россия в очередной раз цинично заявила о "воссоединении" с временно оккупированными областями Украины. Более того, российский диктатор хочет установить соответствующий праздник 30 сентября. 24 Канал.

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Проект уже внесен в Госдуму

Президент страны-агрессорки Владимир Путин внес в Госдуму проект о провозглашении 30 сентября днем воссоединения России с Запорожской, Херсонской областью, а также с псевдореспубликами в Донецкой и Луганской областях.

Очевидно, что Путин не знает, что значение слов "воссоединения" и "оккупация" отличается. Так же российскому диктатору, по-видимому, не докладывают о движении сопротивления, которое усиливается на оккупированных территориях. Местные всячески показывают, что не хотят воссоединяться с Россией.

К примеру, на оккупированной Херсонщине задержали 17-летнего подростка. Перед сельским советом, где работает его мама, он написал "Слава Украине" и сжег флаг России. Количество случаев обнаружения неповиновения только растет.

Россия провела псевдовыборы на оккупированных территориях