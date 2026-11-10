Путин хочет вернуть СССР: Зеленский объяснил, почему Россия пойдет дальше в Европу

Прекращение европейской помощи Украине спровоцирует масштабную агрессию против соседних государств континента. Россия планирует восстановить зону влияния СССР и атаковать страны Балтии, что втянет в войну весь НАТО.

В интервью датскому телеканалу DR Nyheder Зеленский подчеркнул, что скептическое отношение к оказанию поддержки Киеву наносит ущерб самим европейским странам. Россия последовательно выступает против общих европейских ценностей и правил, поэтому сохранение сильной Украины является прагматической необходимостью.

О чем предупредил Зеленский Европу

По словам президента, прекращение помощи приведет к двум вариантам развития событий – опасному или критически опасному.

Менее масштабный сценарий предполагает переход Москвы к массированным гибридным действиям на территории континента.

Опасные: Россия продолжит свои гибридные атаки, как она уже много раз делала в Молдове, Румынии, Болгарии, даже в Германии и странах Северной Европы, таких как Финляндия и Дания. Они начнут делать это массово. Это мягкий сценарий,

– подчеркнул Зеленский.

Второй, гораздо более опасный вариант будет означать дальнейшее продвижение российской армии непосредственно в Европу. Владимир Путин стремится восстановить советскую империю и вернуть контроль как минимум над Молдовой и странами Балтии.

Очень опасно: Россия будет продвигаться дальше в Европу. Путин хочет вернуть СССР и вернуться в СССР. Что это означает? Оказывать влияние на страны бывшего СССР, как минимум на государства Балтии и Молдову. То есть речь идет также о странах, входящих в НАТО, а это означает, что НАТО придется реагировать. Будут задействованы вся Европа и Соединенные Штаты,

– предупредил Зеленский.

Кроме того, российское вторжение создаст существенные угрозы в морском пространстве. Москва способна прибегнуть к полной блокаде судоходства в Балтийском море по тому же образцу, который она применяет в Черном море.

К слову, Зеленский также предупредил украинцев о суровой зиме. Ситуация на линии фронта сейчас меняется ежедневно. В то же время президент сообщил об улучшении положения на фронте на фоне высоких потерь оккупантов.