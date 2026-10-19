Путин хочет разделить мир с Трампом и Си: что стоит за замыслом "новой Ялты"

Кремль продвигает идею трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС в Китае. Россия хочет обсуждать будущее войны против Украины без участия Киева и европейских лидеров, однако Вашингтон пока не согласился на такой формат.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, чего на самом деле добивается Путин от переговоров с лидерами США и Китая. Он также рассказал, почему реализовать замысел Кремля может оказаться гораздо сложнее, чем кажется, и какие риски возникают для Украины.

Путин стремится повторить Ялтинскую конференцию

Идея встречи трех лидеров не нова. По словам Фесенко, в Москве ее открыто обсуждают уже примерно полтора месяца, а первые сообщения о возможных переговорах появились еще в конце лета. Кремль рассчитывает организовать их в Китае, куда Путин планирует приехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выступает за встречу лидеров Украины, России и США в кулуарах саммита G20, который должен состояться в декабре в Соединенных Штатах. Однако поездку Путина в Америку политолог считает маловероятной. Для Кремля гораздо привлекательнее выглядит формат, при котором российский диктатор окажется за одним столом с лидерами двух других влиятельных государств.

Для Путина важен символ – новая Ялта. Три лидера самых влиятельных стран мира встречаются и делят между собой мир. Идея новой Ялты – это идея фикс для Путина,

– пояснил Фесенко.

Подобного международного признания российский диктатор добивается уже более десяти лет. Историческим образцом для него остается Ялтинская конференция 1945 года, когда Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт обсуждали послевоенный мировой порядок. Путин стремится получить сопоставимую роль в определении будущих правил международной политики.

Однако интересы других возможных участников переговоров не совпадают с российскими. Си Цзиньпин уже имеет возможность напрямую договариваться с Трампом и не нуждается в участии Кремля для обсуждения отношений между двумя государствами. У американского президента также есть причины избегать трехстороннего формата.

Почему американцы пока не соглашаются? Потому что очевидно, что здесь два союзных лидера – Китая и России – могут вместе выступить против Трампа. И Трампу тактически выгоднее отдельно разговаривать с Си Цзиньпином и отдельно с Путиным, а не быть одному против двоих,

– отметил политолог.

Помимо войны против Украины, на возможных переговорах неизбежно встали бы вопросы Тайваня и распределения сфер влияния в различных регионах мира. Между США, Китаем и Россией существуют противоречия, которые сложно преодолеть даже на уровне личных договоренностей лидеров. Поэтому сама организация встречи еще не будет означать, что ее участники смогут согласовать совместные решения.

Кремль хочет использовать переговоры для давления на Украину

Возможные договоренности между тремя государствами представляют риск и для Киева. Россия будет пытаться заручиться поддержкой или, по крайней мере, согласием Вашингтона и Пекина в отношении своего видения завершения войны. Однако даже в случае проведения переговоров остается вопрос, готов ли сам Путин к прекращению боевых действий.

Фесенко напомнил, что российский диктатор продолжает рассчитывать на военный успех. Уступки администрации Трампа, по его мнению, лишь подпитывают эти надежды, а предстоящие переговоры Кремль может попытаться использовать для укрепления своих позиций.

Путин хочет склонить, если такая встреча состоится, и Си Цзиньпина, и Трампа на свою сторону, чтобы они дали добро на завершение войны на российских условиях. Но Путин сейчас хочет не просто какого-то мирного соглашения. Путин хочет полной победы над Украиной. Он считает, что может сломить нас этой зимой, в том числе и благодаря уступкам со стороны Трампа,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время возможность договориться о будущем Украины без ее участия имеет существенные ограничения. Даже если Вашингтон, Пекин и Москва согласуют определенные политические решения, для их реализации потребуется позиция Киева и европейских государств. Именно европейские партнеры играют важную роль в поддержке Украины, а их интересы также могут быть затронуты такими переговорами.

Без Украины и без согласия Европы любые договоренности, касающиеся Европы и Украины, реализовать невозможно. Вот в чем главное. И учитывая это, Украина и наши европейские партнеры должны согласовать общую консолидированную позицию. Причем в различных вариантах. План А, план Б, план С,

– пояснил политолог.

Один из сценариев должен предусматривать совместные действия Киева и европейских столиц, если три государства все-таки достигнут определенных договоренностей. Другой сценарий нужен на случай, если встреча не принесет результата, но Вашингтон продолжит продвигать мирный план Стива Виткоффа, в частности его энергетическую составляющую.

Отдельной стратегии потребует ситуация, когда мирные переговоры вообще остановятся. Тогда Украине и Европе придется определять, на каких площадках и в каком формате можно возобновить разговор о прекращении российской войны.

Фесенко не считает риски трехсторонней встречи фатальными, поскольку противоречия между ее потенциальными участниками снижают вероятность масштабных договоренностей. Однако ждать решения Вашингтона, Москвы или Пекина он не советует: Украина вместе с европейскими партнерами должна заранее согласовывать собственные предложения и активнее влиять на позицию США.

Фесенко о переговорах Путина с Трампом и Си: смотрите видео