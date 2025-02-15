Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, отметив, что Россия начала войну против Украины еще в 2014 году. Он также напомнил, что Кремль перед полномасштабным вторжением в 2022 году выдвинул так называемый ультиматум странам Запада, мол, НАТО должно вернуться к границам 1997 года.

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Путин стремится к новому разделу мира

Александр Леонов заметил, что кремлевский диктатор хочет говорить с президентом США о новом разделе мира.

Важно, чтобы Трамп не начал заигрываться. Путин опытный шулер, который может показать, что Запад расколот. Именно на это были направлены усилия Кремля в течение всего времени. Даже не с 2022 года, а с 2014 года,

– подчеркнул он.

Поэтому, по словам исполнительного директора, контакты с Россией и являются опасными, ведь нельзя, чтобы Трамп начал играть в игру Путина. Кремлевский диктатор никогда не придерживается никаких правил.

К слову, разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал беспокойство в Европе, поскольку может усилить позиции российского диктатора на международной арене. Эксперты и дипломаты критикуют возможный подход Трампа к переговорам, опасаясь, что Украину могут оставить в стороне. В то же время европейские страны настаивают, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах относительно будущего мира.