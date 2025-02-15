Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, зазначивши, що Росія розпочала війну проти України ще у 2014 році. Він також нагадав, що Кремль перед повномасштабним вторгненням у 2022 році висунув так званий ультиматум країнам Заходу, мовляв, НАТО має повернутися до кордонів 1997 року.

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Путін прагне нового розподілу світу

Олександр Леонов зауважив, що кремлівський диктатор хоче говорити із президентом США про новий розподіл світу.

Важливо, щоб Трамп не почав заграватися. Путін досвідчений шулер, який може показати, що Захід розколотий. Саме на це були спрямовані зусилля Кремля протягом всього часу. Навіть не з 2022 року, а з 2014,

– наголосив він.

Тому, за словами виконавчого директора, контакти з Росією і є небезпечними, адже не можна, щоб Трамп почав грати у гру Путіна. Кремлівський диктатор ніколи не дотримується жодних правил.

До слова, розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним викликала занепокоєння в Європі, оскільки може посилити позиції російського диктатора на міжнародній арені. Експерти та дипломати критикують можливий підхід Трампа до переговорів, побоюючись, що Україну можуть залишити осторонь. Водночас європейські країни наполягають, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах щодо майбутнього миру.