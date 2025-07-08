Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Что в ЦПИ говорят о планах Путина

Андрей Коваленко вспомнил о новом заявлении пресс-секретаря российского диктатора Пескова о помощи Украине. Пропагандист в очередной раз подчеркнул, что Кремль против вооружения нашей страны.

По мнению руководителя ЦПД, в логике Путина все просто – он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. "Но этого не будет. Это невозможно, и с этим не соглашаются не только украинцы, но и западные партнеры", – заверил Коваленко.

В то же время Москва хочет еще получать оружие и людей дальше из КНДР, компоненты и технологии из Китая, постепенно привлекать к войне африканцев из Лаоса, и чтобы все это прошло без последствий.

Такие действия только приближают осознание необходимости ликвидации режима Путина как основной угрозы для Европы, с целью выстраивания новой системы безопасности с новым диалогом о ней между основными игроками, без России в нынешнем виде,

– подчеркнул руководитель ЦПИ.

Он отметил, что российский диктатор в будущем может атаковать Балтийские страны и Польшу.

"Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз", – подытожил Коваленко.