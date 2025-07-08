Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Що в ЦПД кажуть про плани Путіна

Андрій Коваленко згадав про нову заяву прессекретаря російського диктатора Пєскова щодо допомоги Україні. Пропагандист укотре підкреслив, що Кремль проти озброєння нашої країни.

На думку керівника ЦПД, у логіці Путіна все просто – він хоче всю Україну, беззбройну, беззахисну, під контролем Росії. "Але цього не буде. Це неможливо, і з цим не погоджуються не тільки українці, але і західні партнери", – запевнив Коваленко.

Водночас Москва хоче ще отримувати зброю та людей далі з КНДР, компоненти й технології з Китаю, поступово залучати до війни африканців з Лаосу, і щоб усе це минулося без наслідків.

Такі дії лише наближають усвідомлення необхідності ліквідації режиму Путіна як основної загрози для Європи, з метою вибудовування нової системи безпеки з новим діалогом про неї між основними гравцями, без Росії в нинішньому вигляді,

– наголосив керівник ЦПД.

Він зазначив, що російський диктатор у майбутньому може атакувати Балтійські країни та Польщу.

"Дуже в лоб, і дуже дивно зі сторони Росії думати, що ніхто нічого не робитиме у відповідь на зростання загроз", – підсумував Коваленко.