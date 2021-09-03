Москва не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, потому что тогда будет не с кем разговаривать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Кстати Представители британской разведки провели переговоры с талибами, – СМИ
Путин хочет "легализовать" "Талибан"
Кремлевский политик убежден, что нужно всем вместе "решать вопрос легализации политических сил в самом Афганистане".
Нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять,
– говорит Путин.
Кроме того, президент считает, что это очень подходящий случай, чтобы "потупотеть" на американскую политику. Путин также назвал ситуацию в Афганистане катастрофической, потому что американцы потратили на всю кампанию более 1,5 триллиона долларов за эти годы, а получили нулевой результат.
Политик убеждает, что "цивилизовывать" другие народы, привносить туда элементы современной цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает, – ложная политика.
Путин говорит о "насильственной демократии"
По мнению Путина, если демократия нужна какому-то народу, он придет к этому сам. Поэтому глава государства-агрессора утверждает, что ненужно этого делать насильственными методами.
Последние новости из Афганистана
- 15 августа талибы захватили Кабул. Затем они объявили всеобщую амнистию для чиновников, пообещали предоставить больше прав женщинам и заверили, что не будут совершать самосуд.
- США завершили вывод войск и покинули Афганистан.
- "Талибан" захватил аэропорт Кабула и отпраздновал выход войск США выстрелами в небо. Террористы заявили о "полном освобождении Афганистана".
- Единственным незахваченным регионом остается провинция Панджшер. 31 августа 2021 года талибы предприняли две попытки захватить регион, но не удалось.