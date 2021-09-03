Москва не зацікавлена в дезінтеграції Афганістану, бо тоді буде ні з ким розмовляти. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.

До речі Представники британської розвідки провели переговори з талібами, – ЗМІ

Путін хоче "легалізувати" "Талібан"

Кремлівський політик переконаний, що потрібно всім разом "вирішувати питання легалізації політичних сил у самому Афганістані".

Потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, так скажімо, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати,

– каже Путін.

Крім того, президент вважає, що це дуже слушна нагода, аби "потупотіти" на американську політику. Путін також назвав ситуацію в Афганістані катастрофічною, тому що американці витратили на всю кампанію більш як 1,5 трильйона доларів за ці роки, а отримали нульовий результат.

Політик переконує, що "цивілізовувати" інші народи, привносити туди елементи сучасної цивілізації за зразком і подобою тих, хто це робить, – хибна політика.

Путін говорить про "насильницьку демократію"

На думку Путіна, якщо демократія потрібна якомусь народу, він прийде до цього сам. Тому глава держави-агресора стверджує, що непотрібно цього робити насильницькими методами.

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