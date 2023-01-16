Что Путин собирается изменить в России, чтобы попытаться выиграть войну: анализ ISW

Кремль активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил. Владимир Путин и минобороны России объявили о планах резко расширить свою армию.

Так, они планируют расширить армию путем формирования новых дивизий, восстановления действовавших до 2010 года военных округов на западе России, а также увеличением призывного возраста. Все это указывает на намерения России реформировать армию для ведения широкомасштабных боевых действий.

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Что Путин собирается изменить в России

Как рассказали в американском Институте изучения войны, некоторые кремлевские чиновники начали обсуждать предложения по расширению протоколов о призыве, активной мобилизации и мобилизационном резерве, тогда как российские госструктуры пытаются решать прошлые проблемы с помощью повесток о мобилизации. Путин сам подписал указы, расширившие право мобилизации, разрешив мобилизацию осужденных 4 ноября.

К тому же, российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, направленного на скорую отправку неподготовленных лиц на фронт осенью 2022 года.

7 декабря Путин заявил, что вооруженные силы России еще не направили весь мобилизованный персонал с первой волны мобилизации на передовую. Обычные российские силы не проводили больших наступательных операций и в большинстве своем удерживали оборонительные позиции после серии успешных украинских контрнаступлений летом и осенью 2022 года. ISW наблюдала за обычными российскими перегруппировками и обучением подразделений в Беларуси и России.

Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу. Путин публично признал проблемы с поставками, такие как отсутствие разведывательных беспилотников, и, в частности, потребовал от одного из своих министров опубликовать контракты на государственные оборонные закупки в более короткие сроки, чем запланировано. Путин и другие официальные лица Кремля также ведут туманные дискуссии о том, что российские власти могут национализировать собственность для поддержки российских военных усилий,

– отметили аналитики.

Помимо этого, Путин повторно централизует контроль над военными действиями в Украине под руководством министерства обороны. Кремль также восстанавливает первоначальное планирование войны и с опозданием пытается устранить недостатки командной структуры.

"Генерал армии Сергей Суровикин и предыдущие российские командиры не смогли совершить решающие операции. 11 января Кремль назначил Герасимова командующим Объединенных группировок в Украине после того, как ранее отстранял его во время полномасштабного вторжения. Минобороны России также назначило трех заместителей для тесной работы с Герасимовым в расширенном масштабе задач "специальной военной операции". Кремль, вероятно, намерен как подготовить Россию к длительной войне, так и взять на себя командование большими усилиями в 2023 году", – подчеркнули эксперты.

Также в ISW отметили, что Кремль усугубляет оговорку российского информационного пространства для поддержки войны. Так, в России формируют информационное пространство, чтобы возродить поддержку вторжения, восстановив нарративы, которые были до 24 февраля, и принимая меры по восстановлению контроля за освещением войны.

О чем свидетельствует подготовка Путина к затяжной войне

Недавно представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что концепция так называемой "спецоперации" заключалась в следующем – Путин планировал, что это должно быть быстро. И все силы средства противника и вообще план так называемой "спецоперации" – это был план быстрой войны, захват Украины. Но этого не произошло.

По его словам, ранее Путин не планировал войну на истощение. Однако ситуация изменилась на фоне событий на фронте, в результате чего России нужно становиться на "военные рельсы".