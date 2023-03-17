Во время встречи с предпринимателями кремлевский диктатор поставил перед ними задачу построить в России новую экономику. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский.

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Путин встретился с бизнесом

Так, Путин пожелал, чтобы российский бизнес сделал закрытую модель экономики в стране-агрессоре. Таким образом, Россия смогла бы самостоятельно производить все необходимое. Однако глава Кремля не объяснил предпринимателям, как сохранить бизнес хотя бы на довоенном уровне

Бизнесмены говорят о своих проблемах, задают Путину вопросы, как им решать те или иные проблемы. Единственное, что в этом контексте сказал Путин, так это то, что фактически они могут нарушать закон, а прокуратура их прикроет, если это на пользу России,

– сказал Несходовский.

По его мнению, не исключено, что россиянам разрешат заниматься контрабандой.

Кремль планирует собирать деньги с россиян

Путин не дал ответа на то, как граждане страны-агрессора будут жить дальше в нынешних условиях. В то же время бизнесу нужно готовиться к "добровольным" вкладам в пользу страны.

Так, Кремль планирует собрать с предпринимателей 300 миллиардов рублей. Однако бюджетный дефицит в России всего за 2 месяца составляет 2,6 триллиона рублей. Так что 300 миллиардов – это просто копейки, которые не смогут покрыть бюджетный дефицит.

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Сначала "добровольные" взносы должны затронуть предпринимателей, которые в прошлом году заработали более миллиарда рублей. По мнению Несходовского, потом их будут вынуждены делать те, кто заработал 1 миллион, и так далее. Фактически это коснется каждого россиянина, и каждый из них будет вынужден заплатить за эту войну.

Жизнь каждого россиянина в этом году будет существенно ухудшаться,

– заметил аналитик.

Несходовский о встрече Путина с бизнесом: смотрите видео

Сможет ли бизнес воплотить мечты Путина

Российский диктатор живет в пузыре, поэтому на встрече с предпринимателями обозначил свои несбыточные мечты. Он хочет, чтобы бизнес начал производить продукцию, которая сможет заменить импорт. Однако вопрос в том, где бизнесу взять для этого необходимое оборудование и прочее.

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"Станки, с помощью которых производится эта продукция – импортные. Условно говоря, если готовую продукцию они еще могут производить, то станки – невозможно. Следовательно, вызов для них серьезный", – отметил Несходовский.

Между бизнесом и Кремлем может начаться война

Бизнес для главы Кремля является ресурсом, как и люди. Он решил выкачать из него деньги, но в дальнейшем ситуация для Путина будет ухудшаться. Так, когда предприниматели начнут понимать, что их грабят и "это только первые ласточки", то примутся оставлять валюту за границей.

Бизнес будет фактически противостоять государству. Россия будет искать разные способы, чтобы как можно больше стянуть с бизнеса. В то же время бизнес будет искать пути, чтобы скрыть деньги,

– предположил Несходовский.

Кроме того, 15 человек вышли из союза предпринимателей, чтобы избежать встречи с Путиным. Это свидетельствует, что их бизнес серьезно пострадал в результате войны России против Украины.