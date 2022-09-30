Пока мобилизованное "мясо" будет воевать зимой: Путин хочет провести полное перевооружение армии

Кремлевские войска потеряли огромную часть своей боеспособности, из-за чего Путин и его окружение вынуждены спасать свои достижения на фронтах. При этом от идеи дальнейших наступлений на Украину бункерный фюрер отказываться не намерен.

Именно поэтому, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские генералы пытаются как можно скорее перебросить "пушечное мясо" на линию столкновения на востоке и юге Украины. Чтобы тысячи неподготовленных мобилизованных своими жизнями сдерживали продвижение ВСУ, пока в России будет продолжаться создание новых подразделений.

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При этом командование почти не волнует тот факт, что уже через месяц ночевать в окопах без зимних вещей будет невозможно. Полноценная подготовка захватнических войск к сезону холодов еще не началась.

Москва хочет максимально "заморозить" линию фронта на зиму

Согласно планам российского командования, на период холодов Кремль постарается усилить обстрелы Украины, однако отправляться в масштабные наступления для захвата новых населенных пунктов – не будет.

Кремль хочет максимально стабилизировать линию фронта, подготовить позиции оккупантов для того, чтобы потери от холодов не превышали хотя бы 20% контингента.

У Путина рассчитывают, что солдаты частично самостоятельно, а частично – силами Минобороны смогут обеспечить себя буржуйками и теплой одеждой . Мол, 8 лет как-то зимовали, так и сейчас сможем.

. Мол, 8 лет как-то зимовали, так и сейчас сможем. Однако в течение всего времени войны на Донбассе львиную долю захватнического войска составляли силы местных террористических группировок, которые могли ездить домой и проводить ротации. Кроме того, обеспечение террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР" не было для России трудной задачей, ведь первый и второй армейские корпуса были маленькими по сравнению с численностью нынешнего контингента.

Параллельно с силами "заморозить" фронты в генштабе России хотят создать много новых подразделений, которые смогут показать свою боеспособность в дальнейших наступлениях. Генералы хотят заменить старые "Мосинки" мобилизованных на Донбассе на автоматы Калашникова, привести в порядок обеспечение войск снаряжением, поменять изношенные стволы на артиллерии, а также снять с консервации свою бронетехнику.

Планы перевооружения слишком смелы

Впрочем, перевооружение "с колес" во время активной войны и проведения мобилизации является для Кремля очень амбициозной задачей. Войска, которые Путин безжалостно погнал в наступление в феврале 2022 года, собирались больше 10 лет, но реальное состояние армий все равно было крайне далеко от оптимального. Логистика орды трещит по швам и не справляется с задачей даже обеспечения всем необходимым своего контингента в Украине. А сейчас к этой задаче прилагается еще и перевозка тысяч мобилизованных, их вооружение и кормление. Плюс войска требуют расконсервации техники и ее модернизации.

Фактически Путин поставил перед военным командованием России задачи, которые страна-агрессор вряд ли могла бы выполнить даже в мирное время. В настоящее время во время ведения полномасштабных боевых действий создание большого количества новых и именно боеспособных подразделений выглядит для России чем-то невероятным.

Тем не менее, собрать толпу плохо обученных оккупантов, посадить их на устаревшие и полупригодные для использования танки Путин вполне может. Особенно с учетом того, что ему наплевать на судьбу мобилизованных, а "чмобики" сами спокойно едут на смерть, лишь бы не протестовать против царя.