Путин хочет запугать украинцев терактами, – Пионтковский объяснил тактику россиян

Российские военные продолжают терроризировать украинцев, в частности уничтожают инфраструктуру и убивают гражданских. Так, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось около тысячи человек.

У Кремля осталось еще одно "оружие" – это террор. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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По его словам, обстрелы жилых кварталов, которые происходили в последние дни, – это не случайность. Это сознательная стратегия.

Теперь они хотят запугать украинский народ своими террористическими акциями, чтобы тот повлиял на свое руководство и заставило его принять капитуляцию.

– объяснил Андрей Пионтковский.

"Однако Путин еще раз ошибается. Он не понимает украинский народ и снова терпит поражение. К сожалению, большую цену приходится за это платить", – добавил российский публицист.

Смотрите видео: об "оружии", которое использует российский диктатор