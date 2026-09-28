"Киев должен капитулировать к весне 2027 года": ISW раскрыл новую стратегию победы Путина

У Владимира Путина теперь есть новая стратегия победы. Российский диктатор осознал, что захватить Украину с помощью войск ему не удастся. Поэтому он решил сделать ставку на далекобойный террор.

В то же время глава Кремля, вероятно, не рассчитывает на то, что длительная кампания ударов по Украине будет продолжаться бесконечно. Очевидно, его цель заключается в том, чтобы заставить Киев капитулировать к весне 2027 года. Об этом пишет Институт изучения войны со ссылкой на влиятельного российского милблогера.

В чем заключается новая стратегия победы Путина?

Россия надеется, что зимой 2026 – 2027 годов Украина не сможет эффективно сбивать реактивные дроны и не будет иметь достаточно ракет для систем Patriot, чтобы защищаться от баллистических ракет.

Москва исходит из предположения, что украинская энергетическая и другая критически важная инфраструктура не выдержит российских ударов в ближайшие месяцы.

Путин 25 сентября заявил, что Украина "должна ощутить" российские "ответные удары ".

Это может свидетельствовать о его намерении усилить кампанию воздушных атак зимой, как Россия уже делала в предыдущие зимние периоды.

Российский блогер отмечает, что масштабная кампания дальних ударов требует значительных затрат, поэтому Кремль не сможет поддерживать ее бесконечно. Кроме того, Украина также усиливает удары по российской территории.

В то же время, если Путин рассчитывает на то, что Украина потерпит крах и капитулирует этой зимой, он может не учитывать долгосрочные затраты на российскую кампанию ударов.

Российский диктатор, вероятно, не готов смягчать свои требования или переходить к серьезным переговорам о прекращении огня, пока его новая стратегия не будет реализована.

Блогер отдельно заявил, что расширение арсенала дальнобойных средств поражения обходится дешевле, чем проведение второй мобилизации, если учитывать экономические, военные и социальные последствия.

Путин, вероятно, отложит объявление о масштабной принудительной мобилизации. Он хочет сначала оценить, достаточно ли дальнобойной кампании ударов для достижения поставленных целей.

В то же время необходимость восполнить значительные потери российской армии на фронте может подтолкнуть главу Кремля к объявлению мобилизации уже этой осенью. О подготовке такого решения неоднократно сообщали украинские и другие источники.