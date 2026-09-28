Водночас глава Кремля, ймовірно, не розраховує на те, що далекобійна кампанія ударів по Україні триватиме безкінечно. Вочевидь, його мета полягає в тому, щоб змусити Київ капітулювати до весни 2027 року. Про це пише Інститут вивчення війни із посиланням на впливого російського мілблогера.

У чому полягає нова стратегія перемоги Путіна?

Росія сподівається, що взимку 2026 – 2027 років Україна не зможе ефективно збивати реактивні безпілотники та матиме недостатньо ракет для систем Patriot, щоб захищатися від балістики.

Москва виходить із припущення, що українська енергетична та інша критична інфраструктура не витримає російських ударів у найближчі місяці.

Путін 25 вересня заявив, що Україна "має відчути" російські "удари у відповідь".

Це може свідчити про його намір посилити кампанію повітряних атак узимку, як Росія вже робила в попередні зимові періоди.

Російський блогер зауважує, що масштабна кампанія далекобійних ударів потребує значних витрат, тому Кремль не зможе підтримувати її безкінечно. Крім того, Україна також посилює удари по російській території.

Водночас, якщо Путін розраховує на те, що Україна зазнає краху та капітулює цієї зими, він може не враховувати довгострокові витрати на російську кампанію ударів.

Російський диктатор, імовірно, не готовий пом'якшувати свої вимоги або переходити до серйозних переговорів про припинення вогню, доки його нова стратегія не буде реалізована.

Блогер окремо заявив, що розширення арсеналу далекобійних засобів ураження є дешевшим, ніж проведення другої мобілізації, якщо враховувати економічні, військові та соціальні наслідки.

Путін, ймовірно, відкладе оголошення масштабної примусової мобілізації. Він хоче спершу оцінити, чи достатньо далекобійної кампанії ударів для досягнення поставлених цілей.

Водночас потреба у поповненні значних втрат російської армії на фронті може підштовхнути главу Кремля до оголошення мобілізації вже цієї осені. Про підготовку такого рішення неодноразово повідомляли українські та інші джерела.