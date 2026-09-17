Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Що сказав Білецький про брак піхоти у Росії?

Він зазначив, що за останній рік дефіцит піхотних підрозділів став відчутним для російської армії, хоча ситуація з живильною силою у ворога все ще краща, ніж в українському війську.

Він підкреслив, що потенційне рішення Кремля про нову хвилю призову після виборів до Держдуми не змінить становище на фронті кардинально.

З піхотою у них точно краще ніж у нас, це факт. Але за останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти організувався вже і у росіян. Чи вирішить для них питання мобілізації радикально ситуацію – не думаю. Бо більша кількість піхоти – це більша кількість втрат,

– зазначив командувач Третього армійського корпусу.

За словами командувача, наразі ключову роль на полі бою відіграє організація розвідувально-вогневого контуру, який передбачає оперативну розвідку та ефективне ураження цілей. Головними інструментами для цього залишаються системи БпЛА та сучасні сенсори.

Він також звернув увагу на те, що залучення мобілізованих замість професійних контрактників спричинить серйозний соціальний резонанс усередині Росії. Андрій Білецький заявив, що втрати серед мобілізованих росіян можуть спричинити значну напругу. На його думку, якщо Україна вистоїть, масштабна мобілізація в Росії може прискорити внутрішні кризові процеси та послаблення держави-агресорки.

Тобто більше піхоти у росіян, буде більше двохсотих. Але, безумовно, деякі ускладнення мобілізація принесе,

– сказав він.

Нагадаємо, за словами командувача угруповання військ "Азов" Дениса Прокопенка, Росія може готуватися до нової хвилі мобілізації. На його думку, прихований набір особового складу вже може тривати, а відкриту мобілізацію можуть оголосити після виборів, орієнтовно наприкінці вересня або на початку зими.

Прокопенко припустив, що Росія може планувати залучити до 600 тисяч військових. Водночас він зазначив, що стратегічною метою Кремля залишається повна окупація Донецької та Луганської областей, а до завершення осінньої кампанії російські війська можуть намагатися закріпитися біля одного з ключових міст Донеччини, зокрема Добропілля, Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов’янська чи Святогірська.