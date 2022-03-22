Путин хотел использовать беженцев из Украины как оружие, но ЕС примет всех, – Боррель

Одним из методов давления на европейские страны в исполнении президента России Владимира Путина являются беженцы. Так он поступил с сирийцами, бежавшими от войны. Так он пытается поступить и с украинцами.

Вот только в этот раз европейские страны готовы к такому развитию событий и примут украинских беженцев у себя. Здесь они выступили солидарными с Украиной, спасая ее граждан. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам совместного заседания Совета министров по иностранным делам и обороне.

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"На данный момент мы уже имеем более 3,3 миллионов беженцев, и этот поток продолжается. Я убежден, что Путин использует беженцев как инструмент, как оружие, присылая к нам как можно больше людей, сколько может. Россияне не разрушили транспортную инфраструктуру, но они разрушают города, создают ужас для гражданских людей и заставляют их спасаться. Но мы готовы помочь всем им", – заявил Жозеп Боррель.

Он отметил, что не все европейские страны в равной степени ощущают наплыв украинских беженцев. Больше те страны, которые граничат с Украиной.

"Это асимметричная нагрузка, потому что некоторые из оказавшихся на переднем крае стран-членов имеют наибольший поток украинских беженцев на границе. Но все страны-члены будут в полной солидарности в том, чтобы принять этих людей", – подчеркнул Боррель.

При этом помощь украинским беженцам оказывают не только страны ЕС. Молдова тоже столкнулась с наплывом украинцев, пытающихся сбежать от войны. Хотя страна тоже может столкнуться с российской военной угрозой, часть ее территории тоже находится под оккупацией России.

В ЕС пообещали оказать поддержку и Молдове, которая стала убежищем для украинцев.

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