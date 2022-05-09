Путин хотел напугать мир самолетом "судного дня", но показал конец режима в цвете

Парад победы, которым так гордится Россия и который она всегда использует как главный инструмент военной пропаганды, в этом году не только полноценно можно называть парадом позора, но даже маркером неизбежного конца режима, сломавшего себе хребет в прыжке мангуста.

Куда девался Герасимов

Но главное совсем другое, именно то, что показал парад позора сегодня, 9 мая 2022 года. Парад позора показал, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов действительно или, как минимум, ранен, как максимум ликвидирован, поскольку он отсутствовал на этом мероприятии.

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"Судный день" отменяется

Напомню, что я неоднократно отмечал, что 9 мая покажет, действительно ли Герасимов был ранен, или уничтожен в районе Изюма, поскольку ни один парад не проходил без его участия.

Также на параде позора отменили воздушную часть, якобы из-за погодных условий. Но погода сегодня в Москве как раз допускает полеты авиации. Что же тогда было?

По одной из версий – Путин испугался провокации со стороны одного из пилотов, по другой – самолет "судного дня" Ил-80 не смог подняться в воздух. И именно в эту версию я верю больше всего, ведь на днях отмечал, что самолеты Ил-80 находятся не в лучшем состоянии, а точнее – в критическом.

Разумеется, если бы на параде не продемонстрировали Ил-80, так масштабно анонсированную российской пропагандой, это породило бы слухи, которые являются действительностью. Что у Путина нет последнего убежища для командования ядерным ударом. А так просто отменили воздушную часть и все.

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Неонацисты устыдились собственных свастик

Отмечу, что парад позора прошел под лозунгом "С Днем победы!", но при этом полностью отсутствовала символика "Z", "V", "O" и т.д.

Это очень странно выглядело, ведь подобные символы в последние два с лишним месяца получили просто гипертрофированный характер распространения! Трудно поверить в то, что режим не нашел для парада позора достаточного количества белых лент или мела. Или это знак абстрагирования режима от этой символики?

"Историческая" речь голого короля

Что касается выступления Путина, то ожидаемой многими, но не мной, мобилизации он не объявил. Не было объявлено и о некоторых "успехах" так называемой "спецоперации", о которых ежедневно сообщает Минобороны РФ.

В общем, речь Путина звучала с настроением поражения, а сам он выглядел растерянным, дикция его была смятой. Что касается нарративов, то ничего нового – просто набор повторяющихся из года в год установок с небольшим нюансом – упоминание временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в очень интересном контексте.

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Путин говорил о псевдореспубликах в тоне, что из-за них Россия вынуждена была развязать войну против Украины. Именно с таким намеком, который позволит в дальнейшем российской пропаганде маневрировать для оправдания неудач и коллапса в стране. Это все из-за оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – все эти экономические проблемы, сотни свежих могил в каждом городе России, международная блокада и, ускорившееся на порядок, обнищание россиян.

Фактически парад позора показал, что руководство России находится в состоянии бесконечной депрессии от осознания неизбежного поражения. Без Герасимова, без Ил-80, без львиной части той боеспособной и более или менее приукрашенной техники и основных боеспособных подразделений, компенсация которых займет не годы, а десятилетия. Парад позора показал конец режима в цвете.

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