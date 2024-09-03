Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что это свидетельствует о том, что столица России не является главной целью для защиты противовоздушной обороны. Главная задача ПВО – прикрыть Владимира Путина, где бы он ни находился. Важнее него в России никого и ничего нет.

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Хотел сдать России в аренду

Во время дроновой атаки 1 сентября под ударом оказался Московский НПЗ, на котором произошел пожар. Этот один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий и ключевых для Москвы не был прикрыт ПВО, потому что он, по мнению Асланяна, не входит в зону интересов российского правительства.

Получается, что Путину безразлична судьба этого НПЗ в Москве, без которого город не сможет функционировать. Украина и мир даже не представляют, до какой степени Россия беззащитная и недееспособная, несмотря на то, что декларирует Кремль. Потому что Россия для Путина – разменная монета,

– подчеркнул он.

В целом задачей Путина было, по словам ведущего канала Ходорковский Live, сдать Россию в аренду в 2008 году, когда страна имела серьезные экономические проблемы из-за международного кризиса.

Тогда стала понятна несостоятельность российской экономики: каждый рабочий в России, ставший к станку, наносил ущерб экономике. В то время любое производство было убыточным,

– отметил он.

Тогда нужно было снизить цену и поднять качество, и единственный вариант был – покупать товары за рубежом, потому что российские аналоги были значительно дороже и более низкого качества. Это также касалось вооружения.

Однако Путин не может откровенно сказать, что он с 2008 года хочет сдать России в аренду, но никто не берет, а потому защищать ее он не собирается. Поэтому он позволяет забрать Курскую область или стрелять по объектам в Москве, которые не защищены ПВО,

– подчеркнул Сергей Асланян.

В то же время российская пропаганда демонстрирует "величие" Путина и то, что ему плевать на Гаагский трибунал.

Обратите внимание! Во время массированной атаки беспилотников на Россию под ударом оказался Московский НПЗ. На предприятии вспыхнул пожар, которому был присвоен максимальный уровень. В результате атаки дронов на НПЗ была приостановлена работа комбинированной установки Euro+. Ее работа может быть восстановлена примерно через 5 – 6 дней.