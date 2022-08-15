путин опозорился своими восхвалениями
Несмотря на то, что российская армия ежедневно теряет десятки единиц техники и сотни военных, путин начал хвастаться "самым лучшим оружием" и сказал, что готов обеспечить им своих "многочисленных союзников и партнеров". Это для 24 канала прокомментировал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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Это показывает, что он (путин – 24 канал) уже находится в состоянии полного безумия. Он, видимо, осознает задницу, в которой оказался, и вытесняет ее совершенно безумными фразами,
– считает он.
Пионтковский подчеркнул, что российский президент еще не опускался до такого уровня, как сейчас, когда кичился своим вооружением и предлагал его представителям африканских стран. Он уверял их, что российское оружие "на десятилетие превосходит западные образцы" в то время, как совсем недавно выпрашивал беспилотники то у Турции, то у Ирана.
Пионтковский прокомментировал хвастовство путина: смотрите видео
Потери россии в войне против Украины
Сколько бы российский диктатор не хвастался своим оружием, а украинские защитники умело уничтожают его каждый день. Так, по состоянию на утро 15 августа, вдобавок к 43 750 военным, с начала полномасштабной войны россия потеряла:
- танков – 1 827 единиц,
- боевых бронированных машин – 4 141 единицу,
- артиллерийских систем – 985 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 261 единицу,
- средств ПВО – 136 единиц,
- самолетов – 233 единицы,
- вертолетов – 195 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 787 единиц,
- крылатых ракет – 187 единиц,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 044 единицы,
- специальной техники – 92 единицы.