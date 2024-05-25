Нелегитимно "избранные" Путин и Лукашенко заявили, что легитимность Зеленского закончилась

Кремлевский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сделали новое заявление относительно украинского лидера Владимира Зеленского. Они заявили, что не признают легитимность президента Зеленского.

Такие заявления прозвучали на пресс-конференции в Минске. Детали о высказываниях двух "лидеров" России и Беларуси, читайте далее в материале 24 Канала.

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Заговорили о "юридической чистоте"

Российский лидер Владимир Путин считает, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского закончились. Об этом он заявил 24 мая в Минске, где находится с визитом, передают российские СМИ.

Путин "посоветовал" обратиться к конституции Украины, чтобы ответить на вопрос о легитимности Зеленского.

"С кем вести переговоры – это вопрос не пустой, я с вами согласен. Конечно, мы осознаем то, что легитимность действующего главы государства (Украины – 24 Канал) закончилась...Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимной властью", – заявил он. Кремлевский диктатор добавил, что "это вопрос к украинской политической и правовой системе".

Лукашенко как всегда в своем стиле поддержал слова Путина. Он, отвечая на вопрос о легитимности Владимира Зеленского, сказал так: "Юридической чистоты здесь нет и быть не может".

В Институте изучения войны уже проанализировали ситуацию.

Путин прямо отверг легитимность президента Украины Владимира Зеленского как президента 24 мая, что стало последней в серии попыток лишить Зеленского полномочий участвовать или отказаться от переговоров с Россией и подорвать доверие украинцев к Зеленскому,

– говорится в сообщении.

Так, Путин во время пресс-конференции с Лукашенко в Минске 24 мая заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но что "легитимность нынешнего главы Украины закончилась", имея в виду российскую информационную операцию ложно утверждая, что Зеленский больше не является легитимным президентом Украины после окончания срока его полномочий 20 мая.

По словам кремлевского диктатора, украинский парламент и Конституционный суд должны изучить украинскую конституцию, чтобы определить законность пребывания чиновников на должностях после окончания установленного срока, что сам Путин описал, как внутреннее украинское дело (относительно которого он, тем не менее, решил высказать мнение).

В Институте изучения войны заявили, что ссылка Путина на украинскую конституцию, одновременно явно отрицая легитимность Зеленского, является странной, поскольку украинская конституция прямо позволяет действующему президенту откладывать выборы и оставаться в должности после окончания своего срока во время военного положения.

"Решение Зеленского о переносе выборов на март 2024 года полностью соответствует Конституции Украины. Хотя Путину, кажется, не хватает понимания украинского законодательства, его заявления способствуют более широкой российской информационной операции, которая имеет целью унизить доверие украинцев к Зеленскому, изображая его как единственное препятствие достижению мира в Украине путем переговоров, – отметили в ISW.

Там заявили, что Кремль пытается разжечь внутренние беспорядки в Украине, сосредоточены вокруг недоверия украинскому правительству Зеленского. Также в ISW подчеркнули, что ГУР МО 27 февраля предупредило, что Россия проводит информационную операцию под названием "Майдан 3", которая использует многочисленные риторические линии для подрыва внутреннего доверия и международной поддержки украинского правительства, подрыва легитимности Зеленского, сеяния паники и разжигания конфликта.

Там привели в пример слова Кирилла Буданова от 27 апреля о том, что "Майдан 3" "продвинулся" и имеет целью маскировать пророссийских деятелей, идеалы и движения под социальное напряжение и другие проблемы, чтобы повлиять на украинское общество. Тогда ГУР предупреждало, что пик этой операции придется на март-май 2024 года, а представитель ГУР Андрей Юсов 23 мая также предупредил, что Россия продолжит активизировать эту операцию до июля 2024 года.

В Институте изучения войны со ссылкой на "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) отметили, что в издании сообщили 20 мая, что анонимные онлайн-аккаунты призвали группы из сотен украинских пользователей Telegram принять участие в демонстрациях "Майдан-3" на Майдане Независимости в Киеве 21 мая. В частности, некоторые предлагали выплаты 1000 гривен (чуть меньше 25 долларов) за час. В издании подчеркнули, что все эти телеграм-группы выбрали дату 21 мая, чтобы она совпала с окончанием первого президентского срока Зеленского, если бы выборы в Украине состоялись в марте 2024 года. Кроме этого, там отметили, что похожая информационная операция происходит и в социальной сети TikTok, как с призывами к демонстрациям против Зеленского, так и с распространением пропаганды о том, что Зеленский больше не является легитимным президентом.

"Кремль, возможно, ставит информационные условия, чтобы в конце концов объявить президентом Украины кремлевского актера вместо Зеленского. 24 мая Путин заявил, что Россия стремится понять, кто является "легитимной (украинской – 24 Канал) властью", прежде чем участвовать в переговорах, имея в виду, что Кремль может объявить фигуру по своему выбору "легитимной" в какой-то момент в будущем", – написали аналитики.

В ISW отметили, что независимый мониторинговый проект Белорусский Hajun сообщал, что самолет бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича, который бежал из Украины в Россию во время протестов на Евромайдане 2014 года против его правления, прибыл в Минск 24 мая. Это совпало с визитом Путина и визитом министра обороны России Андрея Белоусова в Минск для широких союзных переговоров.

Непонятно, почему Янукович будет в Минске и с кем он встречался. Там напомнили, что последний раз Янукович посещал Минск в марте 2022 года, и украинская разведка сообщила "Украинской правде", что эта поездка имела целью подготовить Януковича к "спецоперации" для восстановления на посту президента Украины.

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