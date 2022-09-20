Путин и шойгу готовят обращение к россиянам, – СМИ

Вечером 20 сентября глава кремля владимир путин собирается выступить с обращением. Кроме того, "речь" готовит, вероятно, и министр обороны россии сергей шойгу.

Информация появилась в российских СМИ, передает 24 канал.

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О чем будет говорить путин

Выступление ожидается к концу дня. Источники говорят, что не знают, о чем будет говорить путин. Однако предполагается, что темой могут быть запланированы "референдумы" на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В телеграм-каналах пишут, что 20 сентября может выступить и министр обороны россии сергей шойгу.