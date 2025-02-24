В Китае говорят, что разговор состоялся по просьбе главы Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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О чем говорил Путин с Си Цзиньпином

В китайских СМИ рассказали, что Си Цзиньпин во время разговора назвал Китай и Россию "хорошими друзьями, которые поддерживают друг друга".

В Кремле отчитались, что Путин и Си говорили, в частности, о мирном урегулировании войны в Украине.

Утверждается, что китайский президент выразил поддержку "начатому диалогу России и США", а также готовность "содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта".

Также Путин рассказал о российско-американских контактах.

Напомним, что ранее в Пекине прокомментировали переговоры России и США в Саудовской Аравии. Глава китайского МИД страны заявил, что его страна поддерживает этот "консенсус".

Кроме того, он заявил о готовности Китая сыграть "конструктивную роль" в мирных переговорах.