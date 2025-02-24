У Китаї кажуть, що розмова відбулася на прохання очільника Кремля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також Чи може стати Китай "запасним аеродромом" замість США: пояснення Зеленського
Про що говорив Путін із Сі
У китайських ЗМІ розповіли, що Сі Цзіньпін під час розмови назвав Китай та Росію "добрими друзями, які підтримують один одного".
У Кремлі прозвітували, що Путін і Сі говорили, зокрема, про мирне врегулювання війни в Україні.
Стверджується, що китайський президент висловив підтримку "розпочатому діалогу Росії та США", а також готовність "сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту".
Також Путін розповів про російсько-американські контакти.
Нагадаємо, що раніше у Пекіні прокоментували переговори Росії та США у Саудівській Аравії. Очільник китайського МЗС країни заявив, що його країна підтримує цей "консенсус".
Окрім того, він заявив про готовність Китаю відіграти "конструктивну роль" у мирних перемовинах.