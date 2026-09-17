Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко. По его словам, россияне фактически подкупают ближайшее окружение Трампа. И можно предположить, что сам президент США может в чем-то зависеть от диктатора Путина.
Почему Трамп может зависеть от Путина?
По мнению Огрызко, причин может быть на самом деле много. Не стоит исключать вариант, что Трампа когда-то могли поймать почему-то в России. И Путин сейчас располагает этим компроматом.
Уже очевидно, что Трамп играет на стороне Путина. Он так или иначе будет придумывать то, что выгодно Путину. Вот недавно было заявление, в котором Трамп обвинил Украину в дефиците дизельного топлива. То есть он не заставляет Путина прекратить войну, выплатить Украине репарации, а уже потом цена на топливо нормализуется. Нет, мы видим уступку в сторону Путина,
– отметил Огризко.
Огризко прокомментировал недавние заявления Трампа об Украине: смотрите видео 24 Канала24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Все поведение Трампа демонстрирует, что у Путина есть на него что-то. Возможно, это даже какой-то компромат финансового или эротического характера, который заставляет его действовать таким образом.
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