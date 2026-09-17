Путин подкупает окружение Трампа: почему лидер США позволяет себе быть зависимым от Кремля

Люди Путина фактически пытаются "подкупить" окружение Трампа. Недавно российский олигарх Умар Кремлев частично профинансировал свадьбу сына президента США.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко. По его словам, россияне фактически подкупают ближайшее окружение Трампа. И можно предположить, что сам президент США может в чем-то зависеть от диктатора Путина.

Почему Трамп может зависеть от Путина?

По мнению Огрызко, причин может быть на самом деле много. Не стоит исключать вариант, что Трампа когда-то могли поймать почему-то в России. И Путин сейчас располагает этим компроматом.

Уже очевидно, что Трамп играет на стороне Путина. Он так или иначе будет придумывать то, что выгодно Путину. Вот недавно было заявление, в котором Трамп обвинил Украину в дефиците дизельного топлива. То есть он не заставляет Путина прекратить войну, выплатить Украине репарации, а уже потом цена на топливо нормализуется. Нет, мы видим уступку в сторону Путина,

– отметил Огризко.

Огризко прокомментировал недавние заявления Трампа об Украине: смотрите видео 24 Канала

Все поведение Трампа демонстрирует, что у Путина есть на него что-то. Возможно, это даже какой-то компромат финансового или эротического характера, который заставляет его действовать таким образом.

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