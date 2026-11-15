Затягивают время и переговоры: американская экспертка объяснила, как Путин использует Меланию Трамп

Владимир Путин предложил открыть гуманитарный коридор в Константиновке при посредничестве Мелании Трамп. Эта инициатива Кремля направлена на затягивание переговоров и создание медийного пиара для семьи Трампа.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко. Она подчеркнула, что Россия пытается искусственно создавать новые гуманитарные прецеденты, лишь бы не соглашаться на немедленное прекращение огня.

Зачем Кремль манипулирует перемирием

По словам Александры Филиппенко, Москва пытается навязать Дональду Трампу гуманитарные инициативы, ведь политик стремится извлечь из этой темы как можно больше медийного пиара. Для него это также шанс отвлечь внимание общественности от многочисленных расследований, которые готовят демократы в Конгрессе в отношении его семьи и финансовых контрактов.

Политолог-американистка отметила, что идентичный сценарий уже разворачивался во время эвакуации из Олешек, когда российские власти направили официальное письмо первой леди США. Россия остается единственной стороной, которая саботирует реальное прекращение боевых действий, продвигая вместо этого выгодные для себя информационные поводы.

Дональд Трамп хочет хотя бы в вопросе, связанном с Украиной, немного отгородиться и защититься заявлениями: "А у вас к моей семье что-то есть? А моя семья – это Мелания Трамп. А Мелания Трамп, посмотрите, что делает – гуманитарные миссии",

– подчеркнула Филиппенко.

Блокировка связи и риски для фронта

Также в ходе беседы затронули заявление президента Владимира Зеленского относительно проблем с функционированием StarShield непосредственно на линии боевого столкновения. Политолог предположила, что перебои со связью могут быть косвенно связаны с ситуацией вокруг Ирана и обменом разведывательными данными между Вашингтоном и Москвой.

Если это связано с Ираном, то это страшная игра, потому что это игра с жизнями украинцев в первую очередь,

– подчеркнула политолог-американистка.

Ранее военный эксперт предупреждал, что предложенное оккупантами перемирие могут оказаться ловушкой, поскольку враг использует паузы в огне исключительно для подтягивания ресурсов и пропаганды.

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