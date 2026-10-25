Зеленский высказал предположение, почему Путин захотел возобновить переговоры с Украиной

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей "ТСН" Алле Мазур.

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Что могло изменить позицию Путина в отношении переговоров?

Он отметил, что ранее Путин не видел смысла в встречах, поскольку стороны оставались на своих позициях, однако после визита специального посланника президента США Стива Виткоффа в Россию ситуация изменилась.

Возможно, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно– заявил Зеленский.

Виткофф привез из Осло документ, после ознакомления с которым российский диктатор изменил свою риторику. Теперь стороны обсуждают возможность трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает территории как предмет простого обмена. По его словам, американская сторона уже давно поднимает вопрос о так называемом обмене территориями, однако у Киева есть своя позиция относительно формата обсуждения.

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Все должны понять. Во-первых, мы ничего ни на что не меняем. Мы готовы к обсуждению: если речь идет о территориальном вопросе, то на уровне лидеров, других вопросов – на уровне технических групп. Итак, в ноябре можно все это обсуждать– пояснил президент.

Украина хочет видеть в переговорном процессе также европейских партнеров. По мнению главы государства, важно, чтобы трехсторонняя встреча не ограничилась самим фактом переговоров, а привела к конкретным результатам.