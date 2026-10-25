Зеленський припустив, чому Путін захотів відновити переговори з Україною

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ведучій ТСН Аллі Мазур.

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Що могло змінити позицію Путіна щодо переговорів?

Він звернув увагу, що раніше Путін не бачив сенсу в зустрічах, оскільки сторони залишалися на своїх позиціях, однак після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії ситуація змінилася.

Можливо, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо– заявив Зеленський.

Віткофф привіз з Осло документ, після ознайомлення з яким російський диктатор змінив свою риторику. Тепер сторони обговорюють можливість тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не розглядає території як предмет простого обміну. За його словами, американська сторона вже тривалий час порушує питання так званого обміну територіями, однак Київ має власну позицію щодо формату обговорення.

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Всі повинні зрозуміти. Перше, ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення, якщо територіального питання, то на рівні лідерів, інших питань – на рівні технічних груп. Отже, в листопаді можна все це обговорювати– пояснив президент.

Україна хоче бачити в переговорному процесі також європейських партнерів. На думку глави держави, важливо, щоб тристороння зустріч не обмежилася самим фактом переговорів, а привела до конкретних результатів.