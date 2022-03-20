Путин изменил тактику войны с Украиной

20 марта 2022 , 19:20
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Ігор Козій

Изменения цен вызваны той беспомощностью, которую испытывает российская армия перед лицом сопротивления украинских Вооруженных Сил. Первым признаком таких изменений от бессилия является вынужденное уничтожение мирного населения. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Делать это просто ради того, чтобы принести больше разрушений, чем это допустимо с точки зрения международного гуманитарного права. Мы видим и убийства гражданских, в том числе и детей.

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Преступления российских войск

Видим разрушение гражданских объектов. Также можем наблюдать жестокость и пытки, которые происходили на ЗАЭС с персоналом.

Сейчас имеем дело с ситуациями, которые могут привести к глобальным экологическим катастрофам из-за действий оккупантов на ЗАЭС и ЧАЭС. То есть они перешли к открытому террору. Россия сегодня – ни что иное, как государство-террорист. Этот факт давно должен был стать общепризнанным.

Они (россияне – 24 канал) избрали тактику блицкрига. То есть скорейшего продвижения вглубь, минуя ВСУ для вхождения в Киев с целью его захвата в дальнейшем.

Если мы примем во внимание то, что у нас не на каждом дворе есть противотанковые средства, то эта тактика представляется очень эффективной, но до тех пор, пока наступающая армия не оказывается в ситуации, когда в городе или поселке есть Вооруженные Силы. Когда в местах, через которые проходят большие колонны техники, расположены боевые подразделения, проход становится очень сложным.

И вот киевское направление это очень хорошо показало. Поэтому враги и отказались от мотострелковых соединений. Имею в виду в первую очередь бригады – они предпочли использование частей и подразделений Росгвардии или СОБРа или других не совсем военных, а скорее парамилитарных формирований, которые должны преимущественно выполнять правоохранительную функцию.

Путин меняет тактику в Украине / Фото Getty Images

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Тактика рассредоточения

А что касается рассредоточения, то это с их точки зрения выглядит более или менее реальной возможностью не терять большого количества людей. Тем не менее, они все равно попадают под огонь противотанкового оружия.

Наша главная задача сейчас – создать искусственные препятствия для движения малых колонн бронетехники, чтобы собрать таких колонн как можно больше в одном месте, а потом их все уничтожить.

Кроме того, еще интересно было бы рассмотреть возможность уничтожения врага в условиях окружения. Это перспективная вещь с точки зрения того, что мы можем уничтожить врага не только внутри этого кольца, но при правильном подходе, также и с тыла, то есть с внешней стороны этого кольца.

Думаю, что это было бы очень эффективно. Этот компонент требует подготовки и правильного планирования.

Воют, как мартовские коты, но боятся что-то делать конкретно, – спикер Одесской ОГА об оккупантах: смотрите видео

 

Автор: Ігор Козій