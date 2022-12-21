Есть один промах, – Арестович разнес заявление Пескова о том, что якобы Путин тоже ездил на фронт

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин побывал на фронте, в частности, в штабе. Однако он не уточнил, где расположен этот штаб и что подразумевается под зоной "СВО".

Об этом советник главы ОП Алексей Арестович рассказал во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. Он заметил интересную деталь, связанную с поездкой Путина и заявлением его пресс-секретаря.

Кстати говоря У Путина не очень хорошая ситуация, но он может затянуть войну, – российский оппозиционер

В чем промах заявления Пескова

Арестович отметил, что это лишний раз подтверждает то, что такие движения неслучайны и отвечают на раздражителей, которые показали фокус-группы. Но, очевидно, это не произвело впечатления и Пескову пришлось уверять, что Путин действительно был в зоне "СВО".

На всякий случай напоминаю, что Крым – это тоже "СВО", и близлежащие районы Ростовской, Белгородской областей – тоже "СВО". А уж какое "СВО" в отдельном ситуационном центре минобороны – там сплошное "СВО"! Потому что "специальная военная операция" раскинулась широко,

– заявил советник главы ОП.

Арестович прокомментировал заявление Пескова о якобы поездке Путина на фронт: смотрите видео

По его словам, "СВО" можно считать также авиабазу Энгельс, Новороссийск, 155 тихоокеанскую бригаду морской пехоты. То есть – всюду сплошное "СВО". Поэтому, возможно, Путин мог побывать во Владивостоке в "СВО".

Но есть одна неприятный для Пескова и, пожалуй, даже для самого Владимира Владимировича промах – в зоне "СВО" тогда командующие войсками и родами, с которыми он встречался, отсутствовали. И нам это доподлинно известно,

– сказал Арестович.

А были эти командующие, заметил советник главы ОП, в ситуативном центре российского минобороны, куда их вызывали и где они докладывали. Российская действительность устроена так, что в Кремле можно посадить на трон поокрашенный столб. А то, что он будет делать, не будет играть никакой роли – главное, чтобы пресс-секретарь и пропагандисты сообщили, что глава Кремля совершил определенный визит.

Что известно о якобы визите Путина на фронт