Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Однако, по его мнению, сегодня в битве побеждает не количество солдат.

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Он отметил, что Украина уже "перемолола" более 100 тысяч российских военных и "перемелет" еще 200 тысяч.

"Украина большая страна, сплоченная, она компактнее России. Там 40 миллионов живут на европейской территории на 4 миллионах квадратных километров. В Украине такое же количество людей - на площади 700 квадратных километров", - подчеркнул оппозиционер.

В России жизнь будет тяжелой

По его словам, у Путина нет шансов количеством людей выиграть войну.

Хотя затянуть он ее может. Но это палка о двух концах. С одной стороны, украинский народ страдает без света, газа и тепла, с риском, что прилетит ракета и что-то разрушит. Это очень тяжелая жизнь в моральном плане,

– считает Гудков.

Но, по его мнению, с другой стороны, и Россию давят со страшной силой: санкции, эмбарго, ограничения, изоляция. Россияне тоже понимают, что еще немного жизнь будет более-менее сытая, а дальше ухудшится и станет очень тяжелой.

"Все это понимают, даже те, кто поддерживает Путина", - заметил он.

Оппозиционный политик вспомнил, что сначала они думали, что Путин победит через два месяца, а потом выяснилось, что этого не стоит ждать, а будут поражения.

Настроение у Путина невеселое

"Затягивание войны будет истощать терпение россиян, поэтому у Путина не очень хорошая ситуация. Он прыгает по лестнице, демонстрирует, как он крут, что у него есть силы, энергия и хорошее настроение. Но, кажется, он едва не споткнулся, когда очень быстро сходил с трапа", – заметил Гудков.

Он подчеркнул, что на самом деле настроение у Путина и его команды невеселое.

"Лица, с которыми сидела на заседании в Минске его преступная команда – все эти Лавровы, Шойгу, штабные генералы – были мрачными и злыми. Они понимают, что являются главными виновниками и трибунала им не избежать", – рассказал он.

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Губернаторы – путинские пехотинцы

Гудков считает, что российские губернаторы сейчас не готовы свергнуть Путина. Несмотря на то, что когда центральные власти себя полностью скомпрометируют и начнут рушиться, ключевое расхождение в России будет между регионами и центром.

Он объяснил, что тогда уже возникнут другие губернаторы, силы местных элит под флагом религиозным, националистическим или каким-нибудь еще, начнут что-то требовать – независимости, свободы, отделения от этой империи, которая проигрывает войну.

"Им нужно будет как-то выползать из этой ситуации. Что-то будет происходить. Только не стоит думать, что губернаторы, это какой-то корпус. Это путинские пехотинцы, сержанты, поставленные в региональные бараки для того, чтобы обеспечить единство режима", - подчеркнул Геннадий. Гудков.

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