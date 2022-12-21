Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Однако, по его мнению, сегодня в битве побеждает не количество солдат.
По теме Путин готовит русский народ к длительной войне, – Financial Times
Он отметил, что Украина уже "перемолола" более 100 тысяч российских военных и "перемелет" еще 200 тысяч.
"Украина большая страна, сплоченная, она компактнее России. Там 40 миллионов живут на европейской территории на 4 миллионах квадратных километров. В Украине такое же количество людей - на площади 700 квадратных километров", - подчеркнул оппозиционер.
В России жизнь будет тяжелой
По его словам, у Путина нет шансов количеством людей выиграть войну.
Хотя затянуть он ее может. Но это палка о двух концах. С одной стороны, украинский народ страдает без света, газа и тепла, с риском, что прилетит ракета и что-то разрушит. Это очень тяжелая жизнь в моральном плане,
– считает Гудков.
Но, по его мнению, с другой стороны, и Россию давят со страшной силой: санкции, эмбарго, ограничения, изоляция. Россияне тоже понимают, что еще немного жизнь будет более-менее сытая, а дальше ухудшится и станет очень тяжелой.
"Все это понимают, даже те, кто поддерживает Путина", - заметил он.
Оппозиционный политик вспомнил, что сначала они думали, что Путин победит через два месяца, а потом выяснилось, что этого не стоит ждать, а будут поражения.
Настроение у Путина невеселое
"Затягивание войны будет истощать терпение россиян, поэтому у Путина не очень хорошая ситуация. Он прыгает по лестнице, демонстрирует, как он крут, что у него есть силы, энергия и хорошее настроение. Но, кажется, он едва не споткнулся, когда очень быстро сходил с трапа", – заметил Гудков.
Он подчеркнул, что на самом деле настроение у Путина и его команды невеселое.
"Лица, с которыми сидела на заседании в Минске его преступная команда – все эти Лавровы, Шойгу, штабные генералы – были мрачными и злыми. Они понимают, что являются главными виновниками и трибунала им не избежать", – рассказал он.
Какие последствия затягивания войны для россиян: смотрите видео
Губернаторы – путинские пехотинцы
Гудков считает, что российские губернаторы сейчас не готовы свергнуть Путина. Несмотря на то, что когда центральные власти себя полностью скомпрометируют и начнут рушиться, ключевое расхождение в России будет между регионами и центром.
Он объяснил, что тогда уже возникнут другие губернаторы, силы местных элит под флагом религиозным, националистическим или каким-нибудь еще, начнут что-то требовать – независимости, свободы, отделения от этой империи, которая проигрывает войну.
"Им нужно будет как-то выползать из этой ситуации. Что-то будет происходить. Только не стоит думать, что губернаторы, это какой-то корпус. Это путинские пехотинцы, сержанты, поставленные в региональные бараки для того, чтобы обеспечить единство режима", - подчеркнул Геннадий. Гудков.
Что происходит в России: последние события
- После того, как Владимир Зеленский побывал в Бахмуте, в России заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы посещал зону боевых действий. СМИ удалось установить, что Путин не был в зоне боевых действий, о чем помпезно заявили в Кремле. Путин посетил "фронт" в Ростове-на-Дону.
- Российский диктатор Владимир Путин устроил церемонию награждения тех, кто поддерживает его больные идеи. "Орден уважения" получила и Маргарита Симоньян, практически признавшая, что вся Россия держится на имперском сознании и крови. Она вспомнила регионы, которые хотели быть независимыми, а также Карабах и Грузию, куда Россия принесла только смерть.
- 21 декабря Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. В Кремле сообщили, что глава минобороны будет докладывать о ходе так называемой "специальной военной операции", то есть войны против Украины. В заседании примут участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц вооруженных сил России.