Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Проте, на його думку, сьогодні в битві перемагає не кількість солдат.

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Він зазначив, що Україна вже "перемолола" понад 100 тисяч російських військових і "перемеле" ще 200 тисяч.

"Україна велика країна, згуртована, більш компактна, ніж Росія. Там 40 мільйонів живуть на європейській території на 4 мільйонах квадратних кілометрів. В Україні така ж кількість людей – на площі 700 квадратних кілометрів", – наголосив опозиціонер.

В Росії життя буде важким

За його словами, у Путіна немає шансів кількістю людей виграти війну.

Хоча затягнути він її може. Але це палиця на два кінці. З одного боку український народ страждає без світла, газу і тепла, з ризиком, що прилетить ракета і щось зруйнує. Це дуже важке життя у моральному плані,

– вважає Гудков.

Але, на його думку, з іншого боку, і Росію тиснуть зі страшною силою: санкції, ембарго, обмеження, ізоляція. Росіяни теж розуміють, що ще трошки життя буде більш-менш сите, а далі погіршиться і стане дуже важким.

"Всі це розуміють, навіть ті, хто підтримує Путіна", – зауважив він.

Опозиційний політик згадав, що спочатку вони думали, що Путін переможе за два місяці, а потім з'ясувалось, що цього не варто чекати, а будуть поразки.

Настрій у Путіна невеселий

"Затягування війни буде виснажувати терпіння росіян, тому у Путіна не дуже гарна ситуація. Він стрибає по сходах, демонструє, який він крутий, що в нього є сили, енергія і гарний настрій. Але, здається, він ледве не спіткнувся, коли дуже швидко сходив с трапа", – зауважив Гудков.

Він підкреслив, що насправді настрій у Путіна і його команди невеселий.

"Обличчя, з якими сиділи на засіданні у Мінську його злочинна команда – всі ці Лаврови, Шойгу, штабні генерали – були похмурими та злими. Вони розуміють, що є головними винуватцями та трибуналу їм не уникнути", – розповів він.

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Губернатори – путінські піхотинці

Гудков вважає, що російські губернатори зараз не готові повалити Путіна. Попри те, що коли центральна влада себе повністю скомпрометує і почне валитися, ключова розбіжність в Росії буде між регіонами та центром.

Він пояснив, що тоді вже виникнуть інші губернатори, сили місцевих еліт під прапором релігійним, націоналістичним чи якимось ще, почнуть щось вимагати – незалежності, свободи, відокремлення від цієї імперії, яка програє війну.

"Їм потрібно буде якось виповзати з цієї ситуації. Щось буде відбуватися. Тільки не варто думати, що губернатори, це якийсь корпус. Це путінські піхотинці, сержанти, що поставлені в регіональні бараки, для того, щоб забезпечити єдність режиму", – наголосив Геннадій Гудков.

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