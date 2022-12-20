Путін не дотис Лукашенка

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що Путін поїхав до Білорусі, щоб спробувати особисто дотиснути Лукашенка вступити у пряму війну проти України.

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Проте, на його думку, візит Путіна провалився – Лукашенко в черговий раз йому все пообіцяв і на цьому все закінчилося.

Якби вони (Путін та Лукашенко – 24 канал) реально про щось домовилися, про це б говорили на кожному кроці. Путінська пропаганда не упустила б такого шансу – заявити про епохальну подію, що Білорусь здалася і буде брати участь у цій війні,

– пояснює Гудков.

Опозиційний політик припускає, що Путін не зміг дотиснути Лукашенка.

Що може вигадати Путін, аби не брати участі у війні? Гудков зазначив, що самопроголошений президент Білорусі буде “вішати лапшу на вуха”, а Путін буде робити вигляд, що вірить йому.

Лукашенко буде казати, нібито він захищає Росію від НАТО, стоїть на сторожі кордону і стримує велике угруповання поляків, чехів, словаків, литовців та інших від вторгнення в Росію та захоплення путінських багатств. Він буде грати клоуна доти, поки Путін остаточно не програє війну,

– заявив опозиціонер.

Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: відео 24 каналу



Путін був би радий вбити Лукашенка

"Думаю, що Путін був би радий вбити Лукашенка, якби його можна було б кимось замінити", – сказав Гудков.

За його словами, він цього не робить, бо зараз Путіну просто немає ким замінити Лукашенка. "Президенту Білорусі якимось чином вдається триматися при владі при 85-відсотковій ненависті білорусів. І таких людей більше Путін не бачить", – додав політик.

Чому глава Кремля тримається за Лукашенка та пробачає йому все? Бо якщо в Білорусі щось почне "сипатися", то Путіну будуть непереливки. І російський народ скаже: "білоруси змогли, а ми що не зможемо?". Тому він боїться обвалу Білорусі, тому тримає Лукашенка,

– припускає Гудков.

До слова, Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені “певні спільні рішення”, а Путін повідомив, що обговорив з президентом Білорусі створення єдиної оборонної сфери між країнами.

Також було сказано, що Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань й нібито хочуть займатися створенням нової військової техніки.