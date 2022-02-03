Путин этого очень хочет, – Зубов сказал, перетянет ли Россия на свою сторону Макрона и Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц едут в Москву на переговоры. Однако Владимир Путин не сможет перетянуть их на свою сторону, хоть и очень бы этого хотел.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов. Он заверил, что представители Германии и Франции не поведутся на слова Путина.

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"Путин этого бы очень хотел. Он для этого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласил в Россию и соблазнял дешевым газом", – пояснил Зубов.

Он объяснил такие действия тем, что президенту России очень хочется разрушить единство Запада, но это невозможно.

Запад сейчас единственный перед лицом реальной угрозы агрессии. Пока российские войска будут стоять со всех сторон Украины, не стоит ждать, что Запад расколется – это маловероятно. Андрей Зубов Российский историк, политолог

Зубов: на Западе идет борьба

Историк назвал Макрона амбициозным – он не позволит разрушить образ самого решительного борца с путинской экспансией.

"Макрон борется и с немцами, и с Борисом Джонсоном, и с Джо Байденом. Сейчас идет борьба на Западе, кто круче в противостоянии российской агрессии", – отметил Зубов.

Он подытожил, что Макрон везет послание Путину, что его попытки решить проблему силой приведут к катастрофе не для Европы, а для России.

Макрон и Шольц едут в Москву

Макрон предположил возможность поездки в Россию во время посещения французского города Туркуэн. Стоит заметить, что только за неделю Макрон дважды говорил с Путиным об Украине – 28 и 31 января.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация очень серьезная и нельзя упускать из виду факт эскалации конфликта. Он едет в Москву, чтобы обсудить ситуацию.

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