Путин, который был 20 лет назад – это совсем другой Путин – экс-посол США в России Макфол

Экс-посол США в России Майкл МакФол встречался с Владимиром Путиным, когда работал в администрации Барака Обамы. Он заверил, что президент России очень изменился за последние 20 лет, и это два абсолютно разных человека.

Об этом Макфол рассказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Американский дипломат считает, что у Путина на сегодняшний день ужасные планы относительно Украины.

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"Мы даже встречались в 1991 году, когда я работал в Национальном демократическом институте. Он изменился, должен сказать", – заметил дипломат.

Путин, который был 20 лет назад – это совсем другой Путин. И тот, что был 30 лет назад – тоже. У него есть цель относительно Украины. Ужасная цель, и вы это лучше знаете, чем я,

– подчеркнул он.

Макфол: Американцы совершают ошибку

Экс-посол заверил, что украинцы лучше знают Путина. Американцы совершают ошибку, когда все время говорят, что президент России – рациональный человек и понимает российские интересы.

Мы совершаем много ошибок в этом плане. И в 2014 году, и в 2015 году, и когда говорили, что он не будет воевать с Сирией. Оказывается, мы были не правы. В 2016 году на президентских выборах в США люди говорили, что он ни в коем случае не будет вмешиваться, это не рационально. Да, он не рациональный человек, я так считаю. Также он идеологический человек. Майкл Макфол Экс-посол США в Росии

По словам дипломата, у Путина есть свой взгляд на мир, и он будет использовать эти возможности для расширения его идеологической программы. "Я не знаю, как сегодняшний кризис закончится. Я боюсь, что это не последний шаг", – подытожил Макфол.

Майкл Макфол в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео